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(تحديث) انتحر قبل الإمساك به.. قوة أمنية تشتبك مع تاجر مخدرات جنوبي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-06-11T09:18:07+0000
(تحديث) انتحر قبل الإمساك به.. قوة أمنية تشتبك مع تاجر مخدرات جنوبي بغداد

شفق نيوز/ اشتبكت قوة امنية مشتركة مع تاجر مخدرات ضمن قضاء المدائن جنوبي العاصمة بغداد.

وابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن " القوة الأمنية قامت بمحاصرة تاجر المخدرات وحصل تبادل إطلاق النار بين القوة الأمنية والتاجر ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة فيما أصيب ضابط بجهاز الأمن الوطني بجروح ايضا".

وأضاف المصدر؛ أنه بعد اصابة تاجر المخدرات قام بتفجير نفسه برمانة يدوية كان يحملها معه ما ادى إلى وفاته في الحال".

وأشار إلى أن القوة اﻷامنية اقتحمت الدار التي تحصن بها التاجر وقامت باعتقال أولاد التاجر أحدهم تولد ٢٠٠٤ والثاني تولد ٢٠٠٧ كانوا معه داخل الدار.

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