قوة أمنية تستنفر في بغداد للسيطرة على نزاع الكمالية واعتقال 20 شخصاً

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، اعتقال 20 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة في جانبي الكرخ والرصافة، فيما توجهت قوة أمنية إلى الكمالية للسيطرة على نزاع عشائري.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية توجهت إلى منطقة الكمالية شرقي العاصمة، للسيطرة على نزاع عشائري تستخدم فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسط تبادل لإطلاق النار"، من دون معلومات أكثر عن وجود مصابين.

إلى ذلك، أوضحت قيادة عمليات بغداد، في بيان ورد للوكالة، أن قطعاتها ومن خلال الفرقة (الثانية، الخامسة، الآلية) شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، نفذت عمليات أمنية للبحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح في مناطق (حي البساتين، حي النصر، الشعب/الصحة، التجار، الشيشان، گميرة، مدينة الصدر، قرية السبع، حي الجهاد، الرضوانية، حي العامل، الديوان) في جانبي الكرخ والرصافة.

وأضاف أن "هذه العمليات نتج عنها، إلقاء القبض على (20) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بالجرائم (الجنائية والمنظمة، حيازة أسلحة، مشاجرات)".

في غضون ذلك، أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اعتقال ثلاثة مطلوبين لارتكابهم جريمة قتل ضمن منطقة الكريعات، بعد نصب كمين محكم لهم.