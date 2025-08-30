قوة أمنية تستعد لاقتحام منطقة في ذي قار لتحرير ضابط مختطف

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باستعداد قوة أمنية لاقتحام منطقة الهصاصرة شمالي الناصرية، لتحرير ضابط مختطف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات امنية كبيرة تحتشد عند مدخل منطقة الهصاصرة بقضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأضاف أن "القوات من صنوف مختلفة، وقد حملت اسلحة مختلفة تمهيداً لاقتحامها وتحرير الضابط الذي تم أسره اليوم على يد احد المطلوبين للقضاء".

يذكر أن مصدرا أمنيا، أفاد صباح اليوم السبت، باندلاع نزاع عشائري عنيف بناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق بسبب خلاف على أرض زراعية بين عشيرتين.

المصدر أوضح في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن النزاع العشائري أدى لاصابة شخص موظف في وزارة التربية يعمل "معلماً" بجروح خطيرة، ووقوع ابن عمه يعمل ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي "اسيراً" بيد أحد طرفي النزاع.

هذا وقد احتشدت القوات الامنية عند منطقة النزاع العشائري تمهيداً لاقتحام منطقة النزاع من اجل اطلاق سراح الضابط الأسير، وفقا لمراسلنا في ذي قار.

وقال المصدر نفسه، إن أحد الأفراد الذين تسببوا باندلاع النزاع العشائري مطلوب للسلطات القضائية، كونه محكوما ثلاث مرات بالإعدام غيابياً.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.