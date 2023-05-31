قوة أمنية تداهم شركة مقاولات وتضبط منشورات لـ"تأجيج" وضع ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بان قوة امنية داهمت إحدى شركات المقاولات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية من الاستخبارات والامن الوطني داهمت إحدى شركات المقاولات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة وعثرت بداخلها على (منشورات وبوسترات تهدف لتاجيج الوضع في المحافظة وارقام عجلات مزيفة)".

وبين المصدر، ان "القوة الامنية صادرت جميع المضبوطات، واعتقلت حارس الشركة، فيما تم فتح تحقيق عال المستوى بشأن هذه الحادثة لمعرفة الجهات التي تقف خلف الموضوع، التي تسعى لزعزعة الاستقرار بذي قار خلال الفترة المقبلة".