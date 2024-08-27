قوة أمنية تداهم "تلخانة" وتعتقل 9 فيها وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، باعتقال تسعة أشخاص داخل قاعة للعب القمار وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوة الأمنية داهمت أحد الأماكن في منطقة العلاوي وسط بغداد، واتضح أنه يستخدم (تلخانة) للعب القمار".

وبين أنه "تم إغلاق الصالة والقبض على تسعة أشخاص كانوا يمارسون اللعبة".

وبدأت وزارة الداخلية في شهر شباط/ فبراير الماضي، حملة في العاصمة بغداد لمداهمة وغلق صالات القمار والنوادي الليلية وحانات ومحال المشروبات الكحولية غير المجازة رسمياً.