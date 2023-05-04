قوة أمنية تخفق باعتقال مطلوبين "خطيرين" جراء اشتباكات شديدة دارت بين الجانبين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت الشرطة المحلية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الخميس، بإخفاق قوة أمنية بتنفيذ عملية اعتقال بحق مطلوبين "خطيرين" جراء شدة الأشتباكات المسلحة التي دارت رحاها بين الجانبين شمالي المحافظة.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن قوات امنية مشتركة "كبيرة" من الجيش والشرطة داهمت صباح اليوم مناطق الزغيبي الدبات بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار من اجل اعتقال مطلوبين خطرين للقضاء يتخذون من هذه المناطق مأوى لهم.

ووفقا للمصدر، فإنه وبعد وصول القوات الامنية تعرضت لهجوم مسلح "عنيف" اضطرت القوات الامنية جرائها إلى الرد بالمثل واستخدام اسلحة متوسطة وكذلك قنابل صوتية لغرض السيطرة على موقف الاشتباك.

وأشار المصدر إلى أنه لكثافة الاشتباك اضطرت القوات الامنية إلى الانسحاب دون تنفيذ اي امر اعتقال بحق المطلوبين.