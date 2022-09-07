قوة أمنية تحرر مختطفين ومقتل شابين في حوادث بمحافظات عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بناحية بصية جنوبي محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، بتحرير مختطفين اثنين على الطريق الدولي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية في إحدى السيطرات على الطريق الدولي السريع ضمن حدود ناحية بصية جنوبي محافظة المثنى اوقفت عجلة جيب، واعتقلت صاحبها على الفور".

وبين المصدر، ان " القوة الامنية عثرت في العجلة على شخصين مقيدين بداخلها وتم تحريرهما على الفور".

في غضون ذلك أفاد مصدر أمني في ديالى بمصرع شاب بانفجار بندقية صيد في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شابا لقي مصرعه جراء انفجار بندقية صيد خلال محاولته الصيد في حي الزهراء جنوب قضاء الخالص ١٥كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف أن "جثة الشاب تم نقلها إلى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وفي حادث ثالث قال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين يستقلون عجلة صالون يفتحون نيران اسلحتهم على شاب في العشرينات من عمره، ويقتلونه على الفور بمنطقة حي الميلاد وسط محافظة النجف.

وأضاف أن الجناة لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، ولم تتضح معالم اسباب الهجوم، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.