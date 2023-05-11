قوة أمنية تحبط محاولة "توريط" فتاة قاصر ضمن شبكة للاتجار بالبشر ببغداد

شفق نيوز/ تمكنت قوة أمنية يوم الخميس، من إحباط عملية "تجنيد" فتاة قاصر ضمن شبكة للاتجار بالبشر في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أنه "أثناء تجوال قوة امنية ضمن ساحة الفردوس حضر المدعي بالحق الشخصي (ع.أ) تولد 1969 مدعيا بإغواء ابنته القاصر تولد 2011 من قبل فتاة تدير تجمع على مواقع التواصل الاجتماعي (الواتساب) وقد حفزت واغوت ابنته على الخروج من الدار، لارسالها الى محافظة اربيل لغرض (الاتجار بالبشر)".

وتابع المصدر؛ أنه "تم تشكيل مفرز ونصب كمين محكم واستدراج صاحبة موقع التواصل الى شارع ابو نؤاس وسط بغداد بعد ذلك تم إلقاء القبض على المتهمة (ن.ص) تولد 2001 وبصحبتها المجنى عليها أعلاه (القاصر) والتي تم تحريرها".

وأشار المصدر إلى ان المتهمة اعترفت صراحة بمحاولة تجنيد إرسال اعلاه الى محافظة اربيل، لافتا إلى أنه تم تسليم الأشخاص المتهمين الى شعبة مكافحة الاتجار بالبشر /الرصافة ضابط التحقيق.