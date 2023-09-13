قوة أمنية تحبط مجزرة قبل وقوعها في النجف وتعتقل تجار مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الأربعاء، بإحباط قوة أمنية مجزرة قبل وقوعها في النجف بعد إحكامها السيطرة على قنبلة يدوية قبل تفجيرها من قبل تجار مخدرات.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة امنية تمكنت من القبض على شخصين من اهالي محافظة كربلاء، حاولا ادخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى مدينة النجف".

ولفت المصدر، إلى ان "تجار المخدرات بعد محاصرتهم من قبل الأجهزة الامنية، فتحوا قنبلة يدوية، كانت معهم وحاولوا القاءها على الأجهزة الامنية، لولا المباغتة من قبل احد العناصر وإحكام القبضة عليها، حيث تم تفجيرها تحت السيطرة"، مؤكدا ان "المعتقلين نقلوا لمركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم ".