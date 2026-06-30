اعترافات الجميلي تقود لاعتقال مسؤول كبير في مصافي الجنوب

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على مسؤول كبير في شركة مصافي الجنوب على خلفية اعترافات وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق عدنان الجميلي، المودع في الحبس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية ألقت القبض على معاون مدير عام شركة مصافي الجنوب منتصر كاظم حالوب، وهو صاحب شركة (TAAM)، وتم نقله إلى مركز شرطة حي الحسين وسط مدينة البصرة".

وبين أن الاعتقال جاء على خلفية اعترافات وكيل وزارة النفط المعتقل بقضايا فساد مالي عدنان الجميلي.