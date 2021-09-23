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قوة أمنية تتدخل لفض نزاع عشائري شمالي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-09-23T16:56:47+0000
قوة أمنية تتدخل لفض نزاع عشائري شمالي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في بغداد، يوم الخميس، باعتقال خمسة اشخاص اثر اندلاع نزاع عشائري مسلح شمالي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان نزاعاً مسلحاً اندلاع بين عشيرتين استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة، في قضاء الراشدية شمالي العاصمة بغداد، على الفور توجهت قوة امنية الى مكان الحادث وسيطرت على الوضع".

واشار الى انه "تم اعتقال خمسة اشخاص من طرفي النزاع"، مؤكدا ان النزاع لم يسفر عن اصابات بشرية.

ويوم الاثنين الماضي، اندلع نزاع عشائري عنيف استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة الكمالية شرقي بغداد، مما استدعى تدخل قيادة عمليات بغداد للسيطرة على الوضع.

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