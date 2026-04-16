قوة مشتركة تنهي نزاعاً عشائرياً جنوبي العراق

أفادت قيادة شرطة ميسان، اليوم الخميس، بأن قوة مشتركة من الشرطة والجيش العراقي أنهت نزاعاً عشائرياً مسلحاً بين أبناء عمومة في ناحية العزير جنوب المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التدخل نُفذ بإشراف ميداني مباشر من مدير مديرية شرطة الجنوب، حيث فرضت القوة طوقاً أمنياً محكماً في موقع الحادث.

وأضافت أن المتورطين لاذوا بالفرار بعد تحديد هوياتهم ومواقعهم، فيما تواصل القوات الأمنية عمليات المداهمة والملاحقة لتعقبهم وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن "سلطة القانون فوق الجميع"، مشددة على أن أي تهديد لأمن المواطنين سيُواجه بإجراءات صارمة دون تهاون.