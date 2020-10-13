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قوة مشتركة تنفذ عملية تدقيق أمني شملت 9 قرى جنوب الموصل

Category: أمـن

Date: 2020-10-13T11:09:24+0000
قوة مشتركة تنفذ عملية تدقيق أمني شملت 9 قرى جنوب الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بقيام قوة مشتركة، بعملية تطهير وتدقيق أمني في تسع قرى جنوب الموصل.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز أن "قوة من الفرقة المشاة 14 بالإشتراك مع الحشد العشائري شرعوا بعملية تطهير وتدقيق امني شملت قرى (كنعوص، شيالة الإمام، السورة، الجديدة، الناهية، الخميسات، حمد بكر، لزاكة، وشريعة)".

وأضاف المصدر أن "العملية كان الهدف منها التفتيش والبحث عن مخابئ الاسلحة بالاضافة أكداس للعتاد بالاضافة الى تدقيق امني لمعلومات الأشخاص المشتبه بهم".

وأشار إلى أن "القرى التي تم تفتيشها لم يعثر فيها على اي كدس عتاد او انفاق ومخابئ للتنظيم ولم يتم تنفيذ أي عملية اعتقال لأي مطلوب". 

وبين المصدر أن "هذه العملية تعد ضمن سلسلة العمليات المشتركة التي تنفذها القوات الامنية بين الحين والآخر لادامة الزخم ضد فلول الإرهاب، خصوصاً أن هنالك مناطقاً في نواحي مجاورة للقيارة مثل ناحية الشورة بدأت تشهد بعض النشاط للخلايا الإرهابية وآخرها كان انفجار أكثر من عبوة ناسفة على المدنيين في الناحية المذكورة".


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