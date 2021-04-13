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قوة مشتركة تمشط الصحراء الغربية لمطاردة خلايا داعش في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-04-13T12:48:10+0000
قوة مشتركة تمشط الصحراء الغربية لمطاردة خلايا داعش في الأنبار

شفق نيوز/ اعلن القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الانبار، عواد الجغيفي، يوم الثلاثاء، عن مواصلة القوات الأمنية عملية تمشيط الصحراء الغربية لتطهيرها من خلايا داعش، لليوم الثاني على التوالي.

وقال الجغيفي لوكالة شفق نيوز، إن قطعات الجيش والحشد العشائري مستمرة بعمليات تفتيش المناطق الصحراوية الغربية من محافظة الانبار، بهدف تأمينها من تواجد عناصر تنظيم داعش، وعدم ترك مجال لهم بأخذ موطئ قدم في تلك المناطق.

وأشار إلى تنفيذ عملية استباقية ليلة أمس الاثنين، لتمشيط مناطق وقرى غرب الأنبار، وخصوصا تلك التابعة لقضاء حديثة، بهدف اضعاف وإنهاء وجود تنظيم داعش في تلك المناطق.

وبين الجغيفي أن عمليات تمشيط وتطهير المناطق الغربية، تنفذ خلالها أيضا عمليات تدقيق قاعدة بيانات ساكني هذه المناطق، بالاضافة الى التدقيق الأمني لرعاة الأغنام الساكنين بالمناطق الصحراوية بين فترة وأخرى، وذلك لمعرفة الأشخاص الدخلاء حديثا والتأكد من بياناتهم، وتم على إثر ذلك قتل العديد من عناصر التنظيم وتدمير مضافاتهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء القوات الأمنية، فجر اليوم الثلاثاء، تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان، والتي كشف عنها قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم، والتي أكد من وقتها بأن سيتم تنفيذ عمليات مطاردة الإرهاب وتجار المخدرات في المناطق الصحراوية من الانبار.

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