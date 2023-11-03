قوة مشتركة تقتل تاجر مخدرات بعد الاشتباك معه في الأنبار

شفق نيوز/ أفادت مديرية شؤون مخدرات محافظة الأنبار غربي العراق، يوم الجمعة، أنها وبالاشتراك مديرية أمن الحشد الشعبي تمكنت من قتل تاجر مخدرات بعد مطاردة واشتباك مسلح معه في مدينة الرمادي.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أن مديرية شؤون مخدرات الأنبار و بعملية نوعية وبتنسيق أمني عالي المستوى تطارد متاجر بالمخدرات في الرمادي أسفرت عن مقتله بعد حصول اشتباك مسلح إذ تم ضبط (114000) من حبوب الكبتاجون المخدرة كانت بحوزته مع المبرزات الجرمية الاخرى.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية استنادا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.