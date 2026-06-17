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    • قوة مشتركة تعتقل 12 تاجرًا ومروّجًا للمخدرات في بغداد

    قوة مشتركة تعتقل 12 تاجرًا ومروّجًا للمخدرات في بغداد عنصر من مديرية الاستخبارات العسكرية (أرشيف)
    2026-06-17T07:17:14+00:00

    شفق نيوز - بغداد

    أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، بأن مفارز مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على 12 تاجرًا ومروّجًا للمخدرات في العاصمة بغداد، مؤكدة استمرارها في تبادل المعلومات والتنسيق مع مختلف القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد لمكافحة هذه الآفة.

    وأوضحت المديرية في بيان، أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نُصبت سيطرات مفاجئة مشتركة أسفرت عن إلقاء القبض على المتهمين، مشيرة إلى أن هذه العمليات نُفذت خلال الأسبوع الماضي.

    ووفقًا للبيان، فقد ضُبطت بحوزة المعتقلين مواد مخدرة متنوعة، وجرى تسليمهم مع المضبوطات أصوليًا إلى الجهات القضائية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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