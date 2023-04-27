بالجرم المشهود .. قوة مشتركة تعتقل ضابطاً في وزارة الداخلية يتاجر بالمخدرات في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول، يوم الخميس، بإلقاء القبض على ضابط بوزارة الداخلية العراقية بتهمة المتاجرة بالمخدرات وذلك في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، قوة امنية مشتركة وخلال نصب كمين محكم ضمن منطقة الشعلة ألقت القبض أحد الضباط يقوم بالتجارة بالمواد المخدرة، مبينا أن المتهم تم القبض عليه بالجرم المشهود حيث ضبطت بحوزته كمية تقدر 500 غم من مادة الكرستال المخدرة.

وبيّن أنه بعد استحصال الموافقات القضائية باشرت نفس القوة بتفتيش دار الضابط ضمن منطقة الغزالية وضبط الآتي: قنينة غاز تعاطٍ -هواتف تالفة - دعاوى تابعة الى احد مراكز الشرطة عدد 271 دعوى بمختلف القضايا يساوم بها أصحابها بمبالغ مالية، و بطاقة ناخب و بطاقة وطنية وجواز لبناني لأسماء مختلفة، مشيرا إلى أن الملقى القبض عليه ضابط برتبة مقدم منسوب إلى وزارة الداخلية.