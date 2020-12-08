سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

قوة مشتركة تداهم "السعلوة" وتقتل انتحاريا بعملية استباقية جنوبي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2020-12-08T11:03:35+0000
قوة مشتركة تداهم "السعلوة" وتقتل انتحاريا بعملية استباقية جنوبي صلاح الدين

شفق نيوز/ تمكنت قوة مشتركة من قيادة عمليات سامراء والحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، من قتل انتحاري بعملية استباقية جنوبي محافظة صلاح الدين.

وذكر اعلام هيئة الحشد الشعبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوة من سرية الطوارئ التابعة للواء 41 في الحشد الشعبي، وبمشاركة قوة من لواء المغاوير عمليات سامراء، والفوج 13، نفذت عملية استباقية في منطقة السعلوة جنوب صلاح الدين.

وبين أن القوة اشتبكت أثناء التفتيش مع احد عناصر داعش في المنطقة المذكورة، وتم قتله وتبين انه يرتدي حزاما ناسفا، وتم تفكيكه بشكل آمن وكذلك العثور على هواتف داخل جعبة الانتحاري.

related

تفاصيل جديدة عن حادث اغتيال داعشي لشقيقته في العراق

Date: 2020-09-04 08:42:10
تفاصيل جديدة عن حادث اغتيال داعشي لشقيقته في العراق

جهاز المخابرات العراقي يطيح بخلية "ارهابية" خطيرة في صلاح الدين

Date: 2020-09-26 08:29:34
جهاز المخابرات العراقي يطيح بخلية "ارهابية" خطيرة في صلاح الدين

الحشد العشائري يحبط هجوما لداعش شرقي صلاح الدين

Date: 2020-10-25 19:40:10
الحشد العشائري يحبط هجوما لداعش شرقي صلاح الدين

ناحية في صلاح الدين تكشف "سر" الهجمات المباغتة وتطالب بمعدات حربية متطورة

Date: 2020-11-20 11:05:16
ناحية في صلاح الدين تكشف "سر" الهجمات المباغتة وتطالب بمعدات حربية متطورة

قتلى وجرحى بتفجيرين مزدوجين بمحافظة عراقية

Date: 2019-07-09 11:58:53
قتلى وجرحى بتفجيرين مزدوجين بمحافظة عراقية

تحذير من تنامي خطر داعش بين ثلاث محافظات بينها بغداد

Date: 2020-11-28 07:13:57
تحذير من تنامي خطر داعش بين ثلاث محافظات بينها بغداد

صلاح الدين تنهي العمل بـ"الاستمارة الأمنية" وتعتمد آلية جديدة

Date: 2020-03-03 09:29:09
صلاح الدين تنهي العمل بـ"الاستمارة الأمنية" وتعتمد آلية جديدة

بيوم واحد.. ثالث انتحاري يفجّر نفسه في كركوك

Date: 2020-09-08 18:22:24
بيوم واحد.. ثالث انتحاري يفجّر نفسه في كركوك