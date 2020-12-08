قوة مشتركة تداهم "السعلوة" وتقتل انتحاريا بعملية استباقية جنوبي صلاح الدين

شفق نيوز/ تمكنت قوة مشتركة من قيادة عمليات سامراء والحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، من قتل انتحاري بعملية استباقية جنوبي محافظة صلاح الدين.

وذكر اعلام هيئة الحشد الشعبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوة من سرية الطوارئ التابعة للواء 41 في الحشد الشعبي، وبمشاركة قوة من لواء المغاوير عمليات سامراء، والفوج 13، نفذت عملية استباقية في منطقة السعلوة جنوب صلاح الدين.

وبين أن القوة اشتبكت أثناء التفتيش مع احد عناصر داعش في المنطقة المذكورة، وتم قتله وتبين انه يرتدي حزاما ناسفا، وتم تفكيكه بشكل آمن وكذلك العثور على هواتف داخل جعبة الانتحاري.