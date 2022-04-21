قوة كبيرة من الجيش العراقي تصل ذي قار وتنتشر عند مداخل الشطرة

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن وصول قوة عسكرية كبيرة إلى القضاء.

وذكر قائممقام القضاء حيدر غالب لوكالة شفق نيوز، أن "احد ألوية الجيش العراقي وصلت إلى مركز القضاء على خلفية الاحداث الأخيرة"، لافتاً إلى أن "الجيش يتواجد حالياً بشكل مكثف عند مداخل المدينة".

وأضاف، أن "قرار المحافظ بحظر التجوال في القضاء لا يزال ساري المفعول"، مؤكداً أن "هناك خطة امنية محكمة لغرض البدء بمحاسبة مفتعلي النزاعات العشائرية في الشطرة ".

وأمس الاربعاء، أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، لوكالة شفق نيوز، بأن قوة عسكرية قادمة من العاصمة بغداد ستصل (الخميس) إلى قضاء الشطرة بالمحافظة، في وقت نفذت قوات امنية عملية "كبرى" القت خلالها القبض على 22 شخصاً بعد حادثة مقتل مدير استخبارات عمليات سومر بالقضاء اثر نزاع عشائري.

ونعى رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان، أمس، العميد استخبارات (علي جميل عبد خلف)، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات (سومر)، أثناء فض نزاع عشائري في محافظة ذي قار بقضاء الشطرة.

ودعا نواب عن محافظة ذي قار، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى اتخاذ اجراءات عاجلة لفرض الأمن والنظام في المحافظة.

ووجه الكاظمي، باعتقال قتلة مدير أمن واستخبارات قيادة عمليات سومر الذي قضى اثناء فض نزاع عشائري في محافظة ذي قار.