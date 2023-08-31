قوة في كركوك تغلق السيطرة الرئيسية صوب أربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، اليوم الخميس، بإغلاق قوة أمنية السيطرة الرئيسة بين محافظتي كركوك وأربيل، بسبب اعتصام وتظاهرات ضد قرار عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "السيطرة الرئيسية بين محافظة كركوك وأربيل امعروفة بتسمية (دارمان) مغلقة الآن من قبل قوة غير محددة الصفة ولا يعلم انتمائها، من جهة محافظة كركوك".

وأضاف المصدر انه "لا يمكن لأي شخص الذهاب من اربيل الى كركوك او العكس وذلك بسبب التوترات الاخيرة التي حصلت بسبب قرار اعادة الحزب الديمقراطي الى المحافظة".

ويسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني إلى استعادة مقراته في كركوك وإعادة افتتاحها من جديد بعد مضي ست سنوات من الإغلاق، وسط رفض لعودة الحزب إلى المحافظة من قبل الجبهة التركمانية والتحالف العربي، لاسيما مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وتعد كركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، واحدة من أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وكانت القوات الاتحادية أعادت في السادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2017، الانتشار في كركوك وباقي الأراضي المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة، بعد إجراء إقليم كوردستان لإستفتاء الاستقلال، وعلى إثرها غادر الحزب الديمقراطي مقراته الـ33 بشكلٍ نهائي ومن ضمنها المقر المتقدم الذي تشغله العمليات المشتركة في كركوك.

وتعدّ مسألة استعادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقراته في كركوك ومناطق المادة 140، جزءاً من اتفاق ائتلاف إدارة الدولة الذي بموجبه تشكلت حكومة محمد شياع السوداني، كما تضّمن الاتفاق تسليم إدارتها إلى شرطة محلية تُشكّل من سكان المدينة الأصليين.

وائتلاف إدارة الدولة هو تحالف سياسي تشكل في (أيلول/سبتمبر 2023) من الإطار التنسيقي (القوى الشيعية عدا التيار الصدري)، وجميع القوى السنية المتمثلة في تحالفي "العزم" و"السيادة"، إضافة إلى الحزبين الكورديين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وحركة بابليون عن المسيحيين.