قوة "عمّالية" تختطف شاباً ايزيدياً في سنجار

شفق نيوز/ اختطفت وحدات حماية سنجار "اليبشة" التابعة لحزب العمال الكوردستاني، يوم السبت، شابا ايزيديا في الـ25 من العمر في مجمع خانة صور ضمن قضاء سنجار.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "الشاب (تحسين صالح قاسو) اختطف أثناء توقف سيارته في سيطرة لوحدات حماية سنجار صباح يوم أمس الجمعة، برفقة والده".

وأضاف المصدر، أن "والده طلب من المسلحين الإفراج عن ولده، إلا أن المسلحين أجابوه بأنهم سيطلقون سراحه بعد ساعة، لكنه مايزال مختطفا رغم مرور 24 ساعة على الاختطاف".

ولفت المصدر، إلى أن "والد المختطف، راجع مقرات حزب العمال الكوردستاني في سنجار ولم يتمكن من الإفراج عن ولده".