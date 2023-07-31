قوة عسكرية لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الاثنين، بأن قوة من الجيش العراقي باشرت بحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية في المحافظة، لمنع استهدافها من قبل الجماعات الإرهابية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الفوج الاول في لواء مشاة 91 التابع لفرقة المشاة 21، باشرت بتأمين الحماية لأبراج الطاقة من التعرضات الارهابية في صلاح الدين".

ويوم أمس السبت، تعرضت أبراج نقل الطاقة في صلاح الدين إلى تفجيرات أدت إلى انهيار بعضها وخروجها عن الخدمة، ما تسبب بانقطاع للتيار الكهربائي بالتزامن مع اندلاع حريق في محطة لتوليد الطاقة بمحافظة البصرة، أدى إلى حرمان معظم المحافظات العراقية من الكهرباء.