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قوة عسكرية كبيرة لإيقاف نزاع طاحن استخدمت فيه طائرات مسيرة جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-06-30T18:09:05+0000
قوة عسكرية كبيرة لإيقاف نزاع طاحن استخدمت فيه طائرات مسيرة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الخميس، بوصول قوة عسكرية كبيرة منطقة الگرمة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان القوة على رأسها قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي وصلت إلى منطقة الگرمة بقضاء الهارثة شمالي البصرة لايقاف نزاع طاحن اندلع بعد مقتل شخصين واصابة ثالث بين عشيرتي (الحمادنة والبطوط)".

وبين المصدر، ان "النزاع استخدمت فيه اسلحة متطورة بينها الطائرات المسيرة، بحسب شهود عيان"، لافتا إلى ان "القوة الامنية الان تنتشر في كل اماكن منطقة الگرمة وطرقاتها منعاً لتطور النزاع بين الطرفين الذي يعود لسنين ماضية".

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