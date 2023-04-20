قوة عسكرية قادمة من بغداد تصل لذي قار لإنهاء النزاع المسلح وبسط الأمن (صور + فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الخميس، بوصول تعزيزات عسكرية قادمة من العاصمة بغداد إلى المحافظة لفض النزاع العشائري وإنهاء التوتر الأمني الذي خلّفه مقتل أحد شيوخ العشائر هناك.

وقال المسؤول المحلي لوكالة شفق نيوز، إن قوة عسكرية من الجيش وصلت ظهر اليوم الى المحافظة بطلب من رئيس حكومتها المحلية محمد هادي الغزي لتعزيز وبسط الأمن في ذي قار.

وأضاف ان القوة ستقوم بتنفيذ عمليات اعتقال لجميع العناصر المسلحة والخارجة عن القانون وتنفيذ عمليات مداهمات للبيوت في قضاء النصر، والأقضية الاخرى بحثا عن المطلوبين والسلاح المنفلت.

وكان مصدر أمني مسؤول أفاد، أمس الأربعاء، بمقتل شيخ عشيرة العتاب وإصابة نجله بجروح بهجوم مسلح استهدف منزلهما في قضاء النصر شمالي ذي قار جنوبي العراق.

وتشير التحقيقات الأولية في الحادث بأن الجريمة ارتكبها أفراد ينتمون لعشيرة آل حاتم بسبب خلاف على عجلة، وفقا للمصدر.

وأفاد مصدر آخر، بإرسال قيادة شرطة محافظة ذي قار تعزيزات أمنية الى قضاء النصر شمالي المحافظة، بعد التوتر الأمني نتيجة مقتل شيخ عشيرة العتاب في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "توتراً امنياً كبيراً يشهده، قضاء النصر، شمالي محافظة ذي قار على خلفية مقتل الشيخ جميل حاتم العتابي واصابة نجله بهجوم مسلح".