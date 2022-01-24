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قوة عسكرية تفرق متظاهري الحبوبي بالرصاص الحي

Category: أمـن

Date: 2022-01-24T14:35:33+0000
قوة عسكرية تفرق متظاهري الحبوبي بالرصاص الحي

شفق نيوز/ فرقت قوة من الجيش العراقي، مساء الاثنين، تظاهرة احتجاجية في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن قوة من الجيش فرقت المتظاهرين المحتجين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية باستخدام الرصاص الحي، ما أثار هلع  المواطنين في المدينة.

وأضاف مراسلنا، أن القوات الامنية ضربت طوقاً على ساحة الحبوبي من غالبية المداخل.

وفي وقت سابق اليوم،  أقدم عدد من المحتجين في مدينة الناصرية على قطع تقاطع البهو وجسر النصر وسط المدينة، احتجاجا على رفع خيمة (جون) التابعة لاحد جرحى التظاهرات التي يطالب فيها بإكمال معاملته لغرض علاجه خارج العراق.

واستخدم المحتجون الاطارات المحترقة لقطع الجسر والتقاطع، وهددوا بتصعيد اكثر حدة مع الحكومة المحلية بالمحافظة.

واقدمت قوة امنية تابعة لمكافحة الشغب في وقت سابق اليوم على رفع خيمة احد المحتجين المصابين في مدينة الناصرية والتي يطالب فيها بإكمال معاملة سفره لغرض الخروج والعلاج خارج العراق.

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