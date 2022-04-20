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قوة عسكرية تحيط بقضاء جنوبي العراق بعد هجوم على مضيف شيخ عشيرة

Category: أمـن

Date: 2022-04-20T06:05:26+0000
قوة عسكرية تحيط بقضاء جنوبي العراق بعد هجوم على مضيف شيخ عشيرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن قوة امنية أحكمت قبضتها على مداخل مدينة الشطرة شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة كبيرة من الجيش احكمت قبضتها على مداخل قضاء الشطرة بعد ليلة عنيفة شهدت حصول نزاع عشائري داخل احياء المدينة، على خلفية هجوم نفذه احد الاشخاص على مضيف شيخ عشائر البو شمخي برمانة يدوية، وبالاسلحة خفيفة".

واضاف، ان "النزاع العشائري شهد انتقاله إلى اطراف ناحية بني زيد خارج مركز قضاء الشطرة، حيث تواصل القوات الامنية مطاردة المتسببين به ".

وتعرض مضيف شيخ عام عشيرة البو شمخي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار هجوماً بعبوة ناسفة، ثم حدث إطلاق.

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