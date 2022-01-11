قوة عراقية تنفذ عملية نوعية داخل العمق الإيراني وتعتقل مطلوباً خطيراً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، بأن قوة عراقية نفذت عملية نوعية داخل العمق الايراني لاعتقال احد المطلوبين الخطرين لها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة امنية عراقية تابعة لجهاز مكافحة المخدرات نفذت واجبا أمنيا نوعياً داخل الاراضي الايرانية في منطقة (عبادان) بالتعاون مع الاجهزة الامنية هناك".

وبين المصدر، ان " العملية اسفرت عن اعتقال العقل المدبر لهروب السجناء من سجن ناحية الهلال بمحافظة المثنى منتصف العام الماضي 2021".

واضاف، ان " عدد المعتقلين بلغ 22 معتقلا، حيث ان جميع الهاربين من السجن باتوا في قبضة القوات الأمنية العراقية".

وتكررت حوادث الهروب من السجون في العراق لمرات عدة خلال السنوات الماضية عندما كان هناك تراجع ملحوظ بالأوضاع الأمنية في البلاد.

وكانت آخر عملية هروب حدثت في شهر آيار / مايو من العام 2021 عندما هرب 22 نزيلا من سجن مخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب في ناحية الهلال التابعة لمحافظة المثنى.