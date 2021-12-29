قوة عراقية تلاحق أربعة "دواعش" يستقلون عجلة مرفقة بأحادية

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بأن قوات الأمن العراقية، تلاحق أربعة عناصر من داعش يستقلون عجلة تحمل أحادية في محافظة الأنبار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "معلومات وردت بوجود عجلة يستقلها أربعة مُسلحين من تنظيم داعش، في منطقة الضبعة ضمن محافظة الأنبار قاطع لمش٢٠ فق٥".

وأضاف المصدر، أن "معلومات العجلة عُممت وجرى التهيئ لها، واشتبكت قوات الأمن معهم في المنطقة المذكورة، وأجبروا على الفرار وترك العجلة، التي كانت مرفقة بسلاح أحاديه"، مؤكداً أن "القوة تطارد الآن الفارين".

بدورها، أكدت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المعلومات الدقيقة لاستخبارات الفرقة الخامسة بالجيش العراقي، مكنت القطعات في قيادة القوات البرية التابعة لقيادة عمليات الأنبار، من استهداف عجلتين تحملان عناصر تابعة لعصابات داعش الإرهابية ومعهم أسلحة متوسطة وخفيفة".

وأضافت الخلية، أن "العجلتين حاولتا التقرب من مقر الفوج الثالث باللواء ٢٠ في الفرقة الخامسة جيش عراقي، شرقي قضاء الرطبة، وتم إصابة إحدى العجلات بشكل مباشر وإصابة العناصر إلارهابية الذين كانوا يستقلونها، وقد عثرت القوات الأمنية بداخلها على جهازي (موبايل) وعبوة ناسفة وبندقية".