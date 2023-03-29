قوة عراقية تعتقل عنصراً "خطراً" في تنظيم داعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على عنصر "خطر" في تنظيم داعش في كرمة الانبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات العراقية القت القبض على (عبد الرحمن علي عناد شيحان اللهيبي) المكنى ابو عائشة وهو احد العناصر الخطرة في داعش الارهابي".

واوضح ان "اللهيبي كان يعمل ضمن ولاية الفلوجة / قاطع الكرمة والذي يعمل الآن ناقلاََ لقاطع شمال بغداد حيث تمت عملية اعتقاله من قبل مكتب اجرام الكرمة بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية (استخبارات الفرقة العاشرة) وكذلك بالتنسيق مع القوة الماسكة لقاطع النصر والسلام (الجيش العراقي) في منطقة الحصوة حي 7 الاف وفق معلومات استخبارية دقيقة".