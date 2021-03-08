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قوة عراقية تضع اليد على أحد مصادر هجمات تنظيم داعش

Category: أمـن

Date: 2021-03-08T08:42:21+0000
قوة عراقية تضع اليد على أحد مصادر هجمات تنظيم داعش

شفق نيوز/ أطلقت قوات عراقية، الإثنين، عملية صوب ما اعتبرته مصدر الهجمات الخاصة لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوات من الفوج الرابع وسرية المشاة الالية للجيش العراقي ولواء 35 من الحشد الشعبي شنت عمليات نوعية لملاحقة بؤر داعش المتخفية والمتنقلة والتي تعد مصدراً للتعرضات والهجمات التي تطال مواقع امنية للحشد الشعبي في المناطق الممتدة من جنوبي تكريت الى حدود ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين.

وأضاف أن العمليات شملت بمراحلها الاولى تفتيش البساتين والقرى الزراعية في المناطق المحاذية لناحية مكيشيفة وحدود ناحية الاسحاقي بعد تكرار الهجمات والتعرضات في تلك المناطق خلال الـ 72 ساعة الماضية.

واضاف ان العمليات مستمرة لمطاردة البؤر والخلايا المتخفية وباسناد من الطيران الحربي والاجهزة الاستخبارية.

وتشهد مناطق جنوب شرقي صلاح الدين هجمات وتعرضات مستمرة بسبب طبيعتها الزراعية والمساحات الشاسعة والبساتين الكثيفة التي تحويلها ما جعلها ملاذات ومواقع أوكار وبؤر الجماعات المسلحة

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