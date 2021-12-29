قوة عراقية تصطاد ثلاثة من إرهابيي "الأحادية" وتلاحق البقية

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، مقتل ثلاثة إرهابيين من عناصر داعش الذين حاولوا التقرب من مقر عسكري في محافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية وخلال مطاردة العجلة التي فرت بعد صد محاولة لعصابات داعش الإرهابية، التقرب من مقر الفوج الثالث باللواء ٢٠ في الفرقة الخامسة بالجيش العراقي شرقي قضاء الرطبة، قتلت ثلاثة منهم حتى الآن".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد ذكرت أن "المعلومات الدقيقة لاستخبارات الفرقة الخامسة بالجيش العراقي، مكنت القطعات في قيادة القوات البرية التابعة لقيادة عمليات الأنبار، من استهداف عجلتين تحملان عناصر تابعة لعصابات داعش الإرهابية ومعهم أسلحة متوسطة وخفيفة ومرفقة بأحادية.

وأضافت الخلية، أن العجلتين حاولتا التقرب من مقر الفوج الثالث باللواء 20 في الفرقة الخامسة جيش عراقي، شرقي قضاء الرطبة، وتم إصابة إحدى العجلات بشكل مباشر وإصابة العناصر إلارهابية الذين كانوا يستقلونها، وقد عثرت القوات الأمنية بداخلها على جهازي (موبايل) وعبوة ناسفة وبندقية.