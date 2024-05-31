قوة خاصة وبطائرتين مروحيتين.. اعتقال مطلوب "مهم" بعملية إنزال جوي في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني وشهود عيان في كركوك، يوم الجمعة، بأن قوة أمنية خاصة نفذت عملية إنزال واعتقلت شخصاً "مهماً" واقتادته إلى جهة مجهولة جنوبي المحافظة.

وقال شاهد عيان يدعى عبد الله خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "طائرتين مروحيتين نفذتا عصر اليوم عملية إنزال قرب قرية غيدة بقضاء داقوق (50كم جنوبي كركوك)، وقامت باعتقال شخص يدعى (ع. اللهيبي) داخل منزله، واقتادوه معهم".

وأضاف أن "القوة منعت المدنيين من الاقتراب من المكان ونفذت العملية بسرعة وأخذت المعتقل معها جواً دون معرفة الجهة التي نفذت عملية الإنزال في المنطقة".

وفي السياق أكد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "قوة خاصة نفذت عملية الإنزال الجوي واعتقلت شخصاً في العملية دون معرفة تفاصيل القوة المنفذة لعملية الاعتقال، واقتادوا المعتقل معهم إلى منطقة تخضع لحماية الجيش العراقي".