قوة خاصة من بغداد تعتقل 16 موظفا ومسؤولا في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول في صلاح الدين اليوم الثلاثاء باعتقال 16 موظفا ومسؤولا بدرجات مختلفة في صلاح الدين بتهم التزوير.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز" بأن قوة من بغداد يُرجح انتماؤها إلى لجنة اللواء احمد ابو رغيف لمكافحة الفساد وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وبناءً على مذكرات قبض قضائية اعتقلت 16 موظفا بينهم مسؤولون في عدة دوائر في صلاح الدين بتهم الفساد والتزوير.

وأكد المصدر أن الاعتقالات تركزت أغلبها في مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين الى جانب عدة دوائر اخرى وان المعتقلين يخضعون للتحقيقات الامنية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي شكل في وقت سابق لجنة لمكافحة الفساد برئاسة اللواء احمد ابو رغيف واعتقلت عدة مسؤولين وموظفين في بغداد وعدة محافظات بتهم الفساد والتزوير وهدر المال العام.