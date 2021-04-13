قوة خاصة من بغداد تعتقل محافظ بابل الحالي

شفق نيوز/ مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء بأن قوة خاصة اعتقلت رئيس الحكومة المحلية لمحافظة بابل حسن منديل السرياوي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية خاصة قادمة من بغداد تمكنت من اعتقال السرياوي، بعد مداهمة عدد من الأماكن التي كان يتواجد فيها المحافظ.

ووفقا للمصدر فإن القوة الأمنية نقلت السرياوي الى العاصمة العراقية بغداد، بعد اعتقاله بقضايا فساد.

وكانت قوة أمنية قد داهمت، يوم 24 من شهر آذار الماضي، منازل أقرباء لمحافظ بابل ومسؤولين آخرين، بعد ساعات من صدور أمر قبضٍ على محافظ بابل خلفية التلاعب بمحضر توزيع أَرَاضٍ.