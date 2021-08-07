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قوة خاصة للتحالف الدولي تغادر أراضي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-08-07T17:01:22+0000
قوة خاصة للتحالف الدولي تغادر أراضي العراق

شفق نيوز/ أفاد التحالف الدولي يوم السبت بمغادرة قوة خاصة تابعة لها أراضي العراق بعد إكمال مهمتها في هذا البلد.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة الأفق (OTH) التابعة للتحالف أكملت مؤخرًا مهمتها في العراق وعادت إلى قاعدتها الأصلية في معسكر بورينغ بالكويت".

وأفاد البيان بأن "قوة OTH تتكون عادة من طائرتي هليكوبتر من طراز CH-47 و Chinook وسرية مشاة تكون في وضع الاستعداد لمدة 24 ساعة لتكون على عجلات في غضون مهلة قصيرة لإكمال المهام".

ووفق التحالف فإن هذه القوة تستجيب عند الحاجة في منطقة العمليات المشتركة لدعم الأفراد الميدانيين وعمليات الاسترداد والقيام بهجمات جوية والمساعدة في مهام حماية القوة الشاملة".

ويأتي انسحاب هذه القوة بعد توصل بغداد وواشنطن، مؤخرا، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.

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