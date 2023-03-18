قوة خاصة تطارد مطلوبين في الحدود مع إيران بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم السبت، ان قوات الفرقة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية وصلت الى منفذ مندلي الحدودي مع ايران شرقي المحافظة لملاحقة واعتقال مطلوبين ضمن خطة أطلقها القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة من الفرقة الخاصة وصلت الى محيط منفذ مندلي الحدودي مع ايران لملاحقة واعتقال مطلوبين بتهم متعددة ابرزها التهريب او التعاون مع المهربين.

واكد المصدر ان قوات الفرقة الخاصة انتشرت في قضاء بلدروز شرق بعقوبة لتنفيذ خطط ملاحقة المطلوبين من الجماعات المسلحة و المدانين بتهم جنائية مختلفة .

ومنذ اكثر من اسبوع دخلت ديالى قوات من الفرقة الخاصة "النخبة" بأمر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونفذت عمليات دهم وتفتيش في عموم الوحدات الادارية لملاحقة واعتقال قادة وعناصر الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون واعتقلت مطلوبين مقربين من مسؤولين وجهات متنفذة.