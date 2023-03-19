قوة خاصة تداهم محافظة عراقية وتعتقل تجار مخدرات خطرين

شفق نيوز / داهمت قوة خاصة من كربلاء، يوم الأحد، وكراً لتجار مخدرات خطيرين مطلوبين للقضاء في محافظة ميسان، واعتقال ثلاثة منهم.

وفي تفاصيل العملية، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوة امنية تابعة لجهاز مكافحة مخدرات كربلاء، وبإسناد من خلية الصقور، نفذت عملية أمنية في عمق محافظة ميسان جنوبي البلاد، وانتهت باعتقال 3 تجار مخدرات خطرين مطلوبين للقضاء".

وأضاف المصدر، أن "التجار المعتقلين، يعتبرون من أبرز خطوط توريد المخدرات لمناطق الفرات الأوسط، وكانوا في ميسان في مهمة شحن بضاعة جديدة لكربلاء، والمناطق المحيطة بها"، مؤكداً نقل تجار المخدرات إلى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات القانونية معهم".