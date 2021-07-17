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قوة تابعة لأبو رغيف تعتقل أحد المشاركين في اغتيال هشام الهاشمي

Category: أمـن

Date: 2021-07-17T22:25:23+0000
قوة تابعة لأبو رغيف تعتقل أحد المشاركين في اغتيال هشام الهاشمي

شفق نيوز/ تمكنت قوة خاصة تابعة لوكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات أحمد أبو رغيف، من اعتقال أحد المشاركين في اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي.

وكانت السلطات العراقية أعلنت القبض على قاتل الخبير الأمني البارز هشام الهاشمي، ويدعى أحمد الكناني وهو ضابط برتبة ملازم أول يعمل في وزارة الداخلية.

وبثت السلطات مقطع فيديو يظهر فيه الكناني وهو يعترف بقتل هشام الهاشمي بمسدسه. ولاحقا في صور كاميرات المراقبة يظهر هو ومعه في العملية ثلاثة أشخاص آخرين على متن دراجتين ناريتين. ولم يتم التطرق إلى الأسباب التي دفعتهم لاغتيال الهاشمي أو الجهة التي ينتمون لها.

وفي هذا الإطار، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن قوة أمنية تابعة لابو رغيف تمكنت من القبض على أحد الذين ظهروا في الفيديو أثناء لحظة اغتيال الهاشمي ضمن إحدى مناطق العاصمة.

وبين أن المعتقل يعد أحد المشاركين بعملية أغتيال الهاشمي ومطلوب للسلطات العراقية.

واغتيل الهاشمي في السادس من تموز / يوليو 2020 في سيارته أمام منزله في حي زيونة في بغداد، في حادث أثار ضجة في العراق، واستنكار دولي.

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