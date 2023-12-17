قوة بالحشد تحبط محاولة تسلل لداعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي يوم الاحد، أن قوة من اللواء 88 في قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي، تمكنت من احباط محاولة تسلل لفلول داعش الارهابي في محافظة صلاح الدين، بحسب بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف البيان؛ أن القوة التابعة للفوج الثاني في اللواء 88 بالحشد الشعبي تصدت لتعرض داعشي ارهابي بعد رصدهم بالكاميرات الحرارية في منطقة وادي السدة، حيث تمت المعالجة بالأسلحة الثقيلة والمتوسط.

واشار إلى أن القوة أجبرت "مجاميع فلول داعش الارهابي على الفرار باتجاه البساتين القريبة من الوادي، وقد بدأت القوات بإجراء عمليات تمشيط أمنية لملاحقة عناصر داعش الارهابي الفارين".