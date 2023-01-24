قوة امنية كبيرة تنتشر شمالي البصرة لمنع نزاع عشائري طاحن

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في قضاء الگرمة شمالي البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية وعسكرية كبيرة انتشرت داخل المدينة التي شهدت ليلة أمس نزاعاً عشائرياً.

وذكر الشهود لوكالة شفق نيوز، ان "القوة اقتحمت القضاء مساء اليوم وفرضت سيطرتها عليه للحيلولة دون تجدد نزاع طاحن اندلع ليلة أمس بين عشيرتي (البطوط والحمادنة)".

وبين الشهود ان "القوات الامنية نفذت جولات تفتيشية في عدد من المناطق بالقضاء بحثا عن مطلوبين شاركوا بالنزاع امس الذي راح ضحيته شخصين من عشيرة الحمادنة على يد افراد من عشيرة البطوط".

وتعد مناطق شمالي محافظة البصرة وجنوبي محافظة ميسان المجاورة من أسخن مناطق العراق بالنزاعات العشائرية التي تندلع بين وقت وآخر لأسباب عدة أو للثأر لنزاع سابق، وتستخدم الأطراف المتنازع مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والحربية لتصل مؤخراً إلى استخدام الطائرات المسيرة، وتتطور النزاعات أحياناً وتتسع دائرتها بحيث تخرج عن سيطرة قوات الشرطة المحلية وتتم الاستعانة بالقوات المختصة كالشرطة الاتحادية وسوات وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش.