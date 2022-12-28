قوة امنية تطوق ناحية جنوبي العراق والكشف عن تفاصيل نزاع "السلام" الدامي

شفق نيوز/ وصلت قوة مشتركة، مساء الأربعاء، بقيادة قائد عمليات ميسان الى مكان النزاع العشائري بين أبناء قبيلة واحدة في أطراف ناحية السلام، لاعتقال الجناة المتسببين بالنزاع الدامي في الناحية المذكورة.

ووجه قائد عمليات ميسان القطعات الأمنية بالقبض على المتسببين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وملاحقة كل من يثير مثل هذه النزاعات المسلحة ويؤثر على استقرار الأمن في ربوع محافظة ميسان.

وفي هذه الاثناء، كشف مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، عن تفاصيل النزاع.

وقال "في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي، خرج اولاد عدنان وشيح الغانمي من بيتهم الواقع في منطقة الخمس في ناحية السلام التابعة لقضاء الميمونة شرق محافظة ميسان، والتوجه إلى البستان لإعادة قطيع الغنم قبل غروب الشمس، تم اعتراض طريقهم من قبل خمسة شبان من عشيرة ال بكريم وحدث تبادل إطلاق نار مما أدى إلى قتل اثنين من أولاد عدنان وإصابة الثالث بجروح خطيرة".

وأضاف أنه لحظة الاشتباكات وصل عدنان الغانمي وقام بقتل المهاجمين من عشيرة ال بكريم وعددهم خمسة.

وتابع "بعد الانتهاء من الاشتباكات قام عدنان الغانمي بنقل الجثث، وقام بوضع جثث اولادة في غرفة الاستقبال ووضع جثث المهاجمين في باحة البيت، حيث يرفض وعائلته تسلم الجثث إلى القوات الأمنية أو أي طرف آخر، عبر اطلاق النار على أي طرف يتقدم صوب المنزل".