قوة امنية توقف مواطناً صينياً في النجف بحوزته طائرة مسيرة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف يوم الأربعاء، بان قوة امنية أوقفت شخصاً يحمل الجنسية الصينية وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "القوة الأمنية أوقفت الصيني في أحد الطرق العامة وسط مدينة النجف، بعد أن عثرت بحوزته على طائرة مسيرة صغيرة".

ولفت المصدر، إلى أن "المواطن الصيني لم يحصل على أي ترخيص للتصوير في المحافظة"، مشيراً إلى أن "القوة الامنية اقتادت المعتقل لاحد المراكز الامنية، لإكمال الإجراءات التحقيقية معه، فيما يرجح ان يكون المعتقل هو (يوتيوبر) صيني يعمل على تغطية مراسم زيارة وفاة نبي الإسلام محمد في مدينة النجف والتي تصادف يوم غد الخميس".