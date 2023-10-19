قوة امنية تقتل "حناية بغداد" خلال اشتباك مسلح

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مقتل احد المتاجرين الخطرين بالمخدرات في جانب الرصافة من بغداد بعد نصب كمين مسلح من قبل قوة خاصة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـوكالة شفق نيوز إن "قوة خاصة من المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية اشتبكت مع احد المتاجرين بالمخدرات الخطرين في الرصافة الملقب "حنايه" وتمكنت من قتله بعد قيامه بفتح النار على عناصر القوة بالرصاص الحي اثناء نصب كمين محكم له لغرض القبض عليه".

واضاف البيان انه "تم ضبط السلاح والمواد المخدرة التي كان يحملها بموجب محاضر ضبط اصولية , اذ تم اتخاذ الاجراءات القانونية وفقاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".