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قوة امنية تعتقل مطلوبين إثنين ببغداد لتقع عينها على مفاجأة

Category: أمـن

Date: 2020-10-27T07:29:15+0000
قوة امنية تعتقل مطلوبين إثنين ببغداد لتقع عينها على مفاجأة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الثلاثاء، اعتقال مطلوبين اثنين، ضبطت بحوزتهما كميات من العتاد والاسلحة.

وذكر بيان للقيادة، أن عملية أمنية تم تنفيذها ليلة أمس الإثنين ضمن منطقة الدوانم الزراعي، وبواجب من الفرقة الثانية الشرطة الاتحادية، وتمت في العملية اعتقال متهمين إثنين، وتم ضبط عجلة سوبر بيضاء اللون بحوزتهما، احتوت على المواد التالية:

١.. جي سي اخمس المرقمة (١٠٠٤١١٤١)

  ٢..جي سي اخمس المرقمة (١٠٠٤١١٣٩٣)

 ٣..  جي سي المرقمة ( ١٠٠٤١١٤٣)

٤..بندقية كلاشنكوف اخمس (٢٤٤٨)

 ٥.. نص اخمس (٧٦٧٥٠٠)

 ٦.. سمنوف اخمس

.. ٧.. رمان هجومي عدد ٣.

.. ٨ رمان دفاعي عدد ٤.

.٩.. بمبة محلية الصنع عدد١....

 ١٠.. صاعق عدد١... 

١١ مخازن عتاد جي سي عدد ١١

١٢.. اخمس بلا شيكي عدد ٣

 ١٣.. حاضن بندقية عدد ٦

١٤.. فيفه كلاشنكوف عدد ٤

١٥ عتاد ام ١٦ عدد ٢٠٠...

 ١٦.. حاوية عيار ٧و٦٢ ملم

 ١٧.. ناظور قاذفة عدد واحد..

 ١٨.. ناظور جي سي عدد واحد

١٩..  جهاز ليزر عدد واحد... 

٢٠.. جهاز رمي قنابل دخانية عدد واحد 

٢١.. عدة تنظيف عدد واحد...

 ٢٢.. كيس صجم عدد واحد.

٢٣.. اطلاقات عدد ١٠.. 

٢٤.. صاعق عدد واحد..

 

 

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