قوة امنية تعتقل مدير شركة مقاولات في ذي قار بتهمة قتل "محامية من بغداد"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بان قوة امنية أوقفت مهندسا مطلوبا للقضاء بتهمة قتل محامية غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تمكنت من الاطاحة بالمهندس (محمد السهلاني) المدير الرئيسي لمشاريع شركة نور الناظر التي بعهدتها غالبية مشاريع محافظة ذي قار، بعد تواجده في مدينة الناصرية".

وبين المصدر، أن "المتهم مطلوب بقضية قتل زوجته الثانية المحامية (إسراء اسماعيل) من اهالي بغداد وترك طفلتها الصغيرة بجوارها في العراء غربي ذي قار".

وتابع المصدر، ان "المعتقل يحمل جنسية أوروبية بحسب المعلومات وكان يتوارى عن الانظار خلال الفترة الماضية، أثيرت شائعات حول هروبه إلى إحدى الدول الأوروبية التي يملك جنسيتها، ولكن فور ظهوره في ذي قار تم اعتقاله".