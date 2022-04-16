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قوة امنية تعتقل لصاً بعد ساعات من تنفيذ جريمته جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-16T14:08:26+0000
قوة امنية تعتقل لصاً بعد ساعات من تنفيذ جريمته جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار، يوم السبت، باعتقال لص اقدم على سرقة صيرفة جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "لصاً اقتحم صيرفة في ساعة مبكرة من فجر اليوم بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، وقام بسرقة 50 مليون دينار عراقي مع الخزينة المودعة الاموال فيها وسجلات العمل واجهزة صرف الرواتب".

وبين ان "كاميرات المراقبة كشفت العجلة التي قامت بنقل الخزينة المسروقة مع اللص إلى المكان المقصود".

وتابع المصدر، ان "قوة أمنية اعتقلت السائق صاحب العجلة وبدلالته تم التعرف على السارق وجرت مداهمة مكان تواجده، والقي القبض عليه وبحوزته الاموال المسروقة".

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