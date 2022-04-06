قوة امنية تعتقل شقيق نائب اعتدى على سيطرة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بأن قوة امنية اعتقلت شقيق احد اعضاء مجلس النواب العراقي شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شقيق النائب فلاح الهلالي عن حركة امتداد التشرينية اعتدى على سيطرة امنية بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "القوة الامنية اعتقلت شقيق النائب الهلالي على الفور وشخص اخر كان معه داخل العجلة التي يستقلها"، مبيناً "عثور بحوزتهما على اسحلة نوع (مسدسات) غير مرخصين بحملها".

وأضاف، أن "القوة الامنية اقتادتهما إلى مركز احتجاز خاص لإكمال اجراءات التحقيق معهما ".

من جانب اخر، خرج عدد من المتظاهرين بالقضاء مطالبين باطلاق سراحهما واحتجوا امام مبنى مركز شرطة القضاء مستخدمين الاطارات المحترقة.