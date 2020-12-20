قوة امنية تعتقل رئيس الاتحاد التعاوني في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الاحد، بأن قوة امنية اعتقلت رئيس الاتحاد التعاوني في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية اعتقلت، اليوم، رئيس الاتحاد التعاوني في محافظة نينوى نايف خضر الجرجري، مبينا أن المعتقل مسؤول الجمعيات الاسكانية في الموصل.

وأوضح المصدر، أن الاعتقال جاء على خلفية تورطه بملف الاراضي والتلاعب الذي حصل فيها.

وأفاد مصدر في هيئة النزاهة في وقت سابق، بتفكيك "اكبر خلية للتلاعب بالأراضي العامة داخل الموصل"، واشار الى اعتقال أكثر من 10 اشخاص بينهم وكيل مدير بلدية الموصل، بالإضافة الى موظفين اخرين من بينهم مدير مكتب النائب الثاني لمحافظ نينوى، والذي كان يرأس لجنة توزيع الاراضي خلال الفترة الماضية .