سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

قوة امنية تعتقل رئيس الاتحاد التعاوني في الموصل

Category: أمـن

Date: 2020-12-20T17:14:47+0000
قوة امنية تعتقل رئيس الاتحاد التعاوني في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الاحد، بأن قوة امنية اعتقلت رئيس الاتحاد التعاوني في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية اعتقلت، اليوم،  رئيس الاتحاد التعاوني في محافظة نينوى نايف خضر الجرجري، مبينا أن المعتقل مسؤول الجمعيات الاسكانية في الموصل.  

وأوضح المصدر، أن الاعتقال جاء على خلفية تورطه بملف الاراضي والتلاعب الذي حصل فيها.  

وأفاد مصدر في هيئة النزاهة في وقت سابق، بتفكيك "اكبر خلية للتلاعب بالأراضي العامة داخل الموصل"، واشار الى اعتقال أكثر من 10 اشخاص بينهم وكيل مدير بلدية الموصل، بالإضافة الى موظفين اخرين من بينهم مدير مكتب النائب الثاني لمحافظ نينوى، والذي كان يرأس لجنة توزيع الاراضي خلال الفترة الماضية .

related

ليلة حافلة بالحوادث المرورية في نينوى

Date: 2020-12-18 07:59:15
ليلة حافلة بالحوادث المرورية في نينوى

حذر وترقب في الموصل.. خطط استخبارية لمواجهة عودة محتملة لأفراد داعش

Date: 2020-11-22 18:50:32
حذر وترقب في الموصل.. خطط استخبارية لمواجهة عودة محتملة لأفراد داعش

انتشال جثة لحادثة العبارة في الموصل والاعتداء على شرطي مرور بالديوانية

Date: 2020-05-02 13:41:46
انتشال جثة لحادثة العبارة في الموصل والاعتداء على شرطي مرور بالديوانية

بالصور.. الإطاحة بإرهابي بحوزته كتباً أثرية تعود للديانة المسيحية

Date: 2020-09-21 17:59:38
بالصور.. الإطاحة بإرهابي بحوزته كتباً أثرية تعود للديانة المسيحية

مسلحون يقتلون خمسة افراد من اسرة واحدة جنوب الموصل

Date: 2019-08-31 15:21:33
مسلحون يقتلون خمسة افراد من اسرة واحدة جنوب الموصل

في ظروف جوية سيئة.. الغانمي في سنجار لتفقد قوات الداخلية في القضاء

Date: 2020-12-13 08:08:52
في ظروف جوية سيئة.. الغانمي في سنجار لتفقد قوات الداخلية في القضاء

النجيفي: القوات العراقية ارادت قصف الموصل بالبراميل المتفجرة

Date: 2019-06-12 09:15:38
النجيفي: القوات العراقية ارادت قصف الموصل بالبراميل المتفجرة

انفجاران وقصف في الانبار والموصل

Date: 2020-10-23 04:37:44
انفجاران وقصف في الانبار والموصل