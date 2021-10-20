قوة امنية تعتقل "ارهابياً" ونجله جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الاربعاء، بأن قوة امنية اعتقلت رجلاً ونجله بتهمة الارهاب في المحافظة، فيما أعلنت خلية الاعلام الامني العراقي اعتقال "ارهابيين" اثنين اخرين في محافظتي كركوك والانبار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة تابعة للامن الوطني في قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار نفذت عملية نوعية بعد متابعة مستمرة تمكنت خلالها من إلقاء القبض على اثنين من العناصر الإرهابية (رجل وابنه)".

وأوضح المصدر، أن المعتقلين هما من اهالي ناحية الاسحاقي في صلاح الدين، وهما مطلوبان وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى ارسالهما لجهة الطلب.

من جانبها افادت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، اليوم، بأن الاستخبارات العسكرية القت القبض على "ارهابيين" اثنين في كركوك والانبار احدهما عمل ضمن ما تسمى بفرقة المرابطة لتنظيم "داعش".

وقالت في بيانها، إن عمليتين نوعيتين منفصلتين، بمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع شعبتي استخبارات الفرقتين العاشرة والرابعة عشرة، أسفرتا عن القاء القبض على إرهابي في كركوك بناحية الزاب - قضاء الحويجة عمل ضمن ما تسمى بفرقة المرابطة لداعش الارهابي وهرب الى الخارج اثناء معارك التحرير وعاد مؤخرا للعراق.

وأشار البيان، إلى أن مفارز الفرقة العاشرة (قيادة عمليات الانبار ) تمكنت أيضاً من القاء القبض على إرهابي في سيطرة التحدي اثناء محاولته دخول قضاء الفلوجة، وهما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ ارهاب، حيث تم تسليمهما الى جهة الطلب.