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تحرير ثلاثة مختطفين جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-07-01T12:04:37+0000
تحرير ثلاثة مختطفين جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتحرير طفل مختطف أثناء مداهمة أحد المنازل شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية بقضاء الشطرة تلقت معلومات تفيد بوجود طفل مختطف بمنطقة الحمام في القضاء المذكور شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان " القوة الامنية نفذت مداهمة للمنزل على الفور وقامت بتحرير الطفل واعتقال الخاطف الذي عثر بحوزته على اسلحة نارية، ولم تعرف اسباب الخطف، حيث نقلا لمركز تحقيق خاص من اجل إكمال الإجراءات القانونية ".

في غضون ذلك أعلنت شرطة محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق تحرير مختطفين اثنين، وقالت في بيان، إنه بعد ورود إخبار من السيطرة المركزية بوجود مختطفين اثنين في احدى الدور السكنية ضمن واقع مركز شرطة البصرة على الفور تم إخراج قوة من مركز الشرطة".

وأوضح البيان أنه بعد جمع المعلومات والتحري تم التوصل الى مكانهم و مداهمة الدار وتحرير المختطفين كليهما و القاء القبض على الخاطف"، منوها إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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